В Москве прошел финал программы молодежного предпринимательства "Я в деле"

Свои инициативы представили более 55 команд

Лучшие бизнес-идеи для школьников и студентов. В Москве состоялся финал третьего сезона программы молодежного предпринимательства "Я в деле".

Свои инициативы представили 56 команд-победителей регионального этапа. География участников - от Калининграда до Владивостока. Среди самых интересных проектов - портативное устройство для общения между людьми с трудностями коммуникации, мобильное приложение для отслеживания состояния здоровья, маркетплейс для начинающих дизайнеров и другие перспективные разработки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"