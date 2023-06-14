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В Москве прошел финал программы молодежного предпринимательства "Я в деле"

14:52
  • среда
  • 14 июня 2023

Свои инициативы представили более 55 команд

Лучшие бизнес-идеи для школьников и студентов. В Москве состоялся финал третьего сезона программы молодежного предпринимательства "Я в деле".

Свои инициативы представили 56 команд-победителей регионального этапа. География участников - от Калининграда до Владивостока. Среди самых интересных проектов - портативное устройство для общения между людьми с трудностями коммуникации, мобильное приложение для отслеживания состояния здоровья, маркетплейс для начинающих дизайнеров и другие перспективные разработки.

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Финал программы молодежного предпринимательства "Я в деле"
Финал программы молодежного предпринимательства "Я в деле"
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