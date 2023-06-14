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В России организовали "Открытый день донора"

14:49
  • среда
  • 14 июня 2023

Каждый человек может сделать бесценный подарок нуждающимся

Сегодня - Всемирный день донора крови. В российских регионах проходят десятки акций, жители массово идут в пункты сдачи. Большой ажиотаж - в столице.

Общественная палата совместно с комиссией по охране здоровья граждан и Центром крови ФМБА организовали "Открытый день донора". Традицию поддерживают с 2016-го года. В этот раз кампанию посвятили помощи пациентам, которым регулярно необходимы переливания крови.

Как отметили в Общественной палате, каждый человек может сделать бесценный подарок нуждающимся.

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День донора
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