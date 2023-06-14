Собянин объявил о завершении строительства якорного онкостационара столицы

Современное технологическое оснащение, комфорт для пациентов и врачей, лучшие методы и протоколы лечения

На месте двух старых корпусов центра имени Логинова - теперь один, огромный. Прежние реконструкции не подлежали. В этом восьмиэтажном здании есть и высокотехнологичное оборудование, возможность принять большее количество пациентов. Новый лечебный корпус рассчитан на 613 коек. В одном месте пациенты с онкологическими заболеваниями будут получать все виды медицинской помощи, начиная с диагностики.

Этот аппарат ПЭТ-КТ имеет не четыре, а пять колец, поэтому быстрее и точнее считывает необходимую информацию.

"Мы можем видеть отдаленные метастазы и таким образом стадию онкологического процесса уточнять. И самое главное - оценивать эффективность проведенного противоопухолевого лечения", - объяснила Юлия Кулезнева, руководитель отделения лучевой диагностики.

Сверхточное оборудование - и в патоморфологической лаборатории, которая включает отделение онкогенетики для выявления пациентов с наследственными формами рака.

"Иногда диагноз зависит от нескольких параметров. И здесь очень важно качественное изображение, которое данная система позволяет получить. В цифровом варианте стекла просматриваются быстрее, видно, какой участок врач посмотрел, какой нет. Если что, можно вернуться к случаю или обсудить его с коллегами", - отметил Николай Карнаухов, заведующий паталого-анатомическим отделением.

И, конечно, святая святых - операционная, в которой работать будет максимально удобно. Стол с ангиографом вращаются так, как необходимо хирургу. А значит, операции будут выполняться гораздо быстрее.

"В этой операционной можно делать достаточно большой объем оперативных вмешательств достаточно сложных, которые раньше делались по отдельности. Сначала одну сделают, потом какое-то время подождут - другую сделают. Вот эта операционная позволяет делать все вместе", - указал Валерий Субботин, заведующий центром анестезиологии и реаниматологии.

Операционная также оснащена оборудованием для телемедицины. Хирург при необходимости может созвать консилиум. Или поделиться опытом с коллегами.

Комфортные условия здесь и для пациентов. В удобных креслах можно будет проходить химеотерапию. Причем зал оснащен специальным оборудованием для тех, кто не хочет из-за этой процедуры терять волосы.

"Во время инфузии пациенты находятся в специальном хладовом шлеме, что позволяет сохранить практически весь волосяной покров у 80 процентов больных", - уточнила Дарья Филоненко, заведующая дневным стационаром.

На открытии нового корпуса клинического центра имени Логинова сегодня побывали вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последний год количество обследованных онкологических пациентов возрастало на 18,1%, и, конечно, как следствие - это снижение смертности от новообразований за 4 года на 4,6%, в Москве - на 11,2%. Это серьезные показатели, потому что это означает, что Москва по сравнению с другими регионами страны делает больший вклад в снижение смертности от онкологических заболеваний", - сказала Голикова.

"Поздравляю коллектив центра Логинова, один из крупнейших и высокопрофессиональных коллективов города Москвы. Вы достойны, чтоб получить в свои руки этот дворец здоровья. Ну и, конечно, поздравляю москвичей, они получили дополнительные возможности получения первоклассной, качественной, медицинской помощи", - подчеркнул Собянин.

Первых пациентов новый корпус центра имени Логинова примет уже летом.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"