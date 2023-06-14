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Собянин: Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

12:57
  • среда
  • 14 июня 2023

В частности, Троицкая ветка будет обозначаться изумрудным цветом

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении голосования на портале "Активный гражданин" по выбору цветов трёх будущих линий метро.

Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская — графитовым, а Бирюлевская — рубиновым. Такой вариант выбирали свыше 56 тысяч человек.

Строительство трех радиальных линий - основная задача для московского метро на ближайшие годы. Новые станции откроются в отдаленных районах и свяжут их с другими частями города через Большую кольцевую линию.

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