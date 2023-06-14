Московские школьники представили свои изобретения

Сферы самые разные - от экологии до медицины

Чтобы что-то сконструировать, не обязательно быть взрослым. В Москве подростки на базе школ проектируют доступные, а главное - полезные изобретения. Сами делают чертежи, программируют, создают. Помогают им в этом наставники и учителя.

Робот-анализатор под авторским названием "Икс-вотер". Определяет загрязнения в водоёмах. Он располагается на импровизированной воздушной подушке. Сзади у него два резервуара: в первый - для экспериментов - прокачивается вода из озера или реки, а из второго в него прокачивается реагент, и в ходе реакции становится понятно - есть патогены в воде или нет. У него два блока питания: первый приводит в движение мотор, а второй - для платы, которая даёт информацию мотору, чтобы он двигался. Всё очень просто.

Собрал его десятиклассник Никита из доступных материалов: пластиковые бутылки удерживают конструкцию на воде, платы и прочая электроника укрыты пластмассовыми контейнерами, лопасти мотора - из конструктора. Вода закачивается для анализа через силиконовые трубки в резервуар. В него же из соседнего поступает реагент. Если вода окрашивается - патогены есть.

"С помощью системы ГЛОНАСС он передаёт оператору данные, полученные по опыту, и уже оператор сможет как-то отреагировать на данный результат. Робот направлен на определение фосфатов, нитратов, солей тяжёлых металлов, а также проверяет кислотность воды", - рассказал Никита.

Вообще Никита собирается стать педиатром, но экология - то, что беспокоит юного конструктора. Его ровесник Сергей изобрёл умный корректор осанки - он отслеживает её положение и подаёт с помощью датчиков сигналы человеку.

"Моторчик с насадкой способен дать тактильный сигнал, что у вас есть отклонения, и пьезоэлемент, который издаёт звук при отклонении. И есть экран, который демонстрирует текущий угол нахождения спины относительно вертикальной оси", - пояснил Сергей.

Важно, что сигналы именно тактильные - корректор подойдёт людям с ограниченными возможностями, имеющими проблемы со слухом или зрением. Прибор полностью разработан и собран Сергеем: от чертежей и дизайна до программирования и спаек. Ещё один 10-классник Иван собирается стать инженером. И его изобретение тоже связано с медициной. Браслет подаёт сигнал SOS, если его носитель не в состоянии позвать на помощь - при инфарктах и инсультах.

"Работает схема максимально просто: состоит из нескольких запчастей. Здесь динамик, аккумулятор, кнопка, сама плата со звуковым чипом и светодиод, чтобы было видно в темноте. Будет располагаться вдоль руки, и любое нажатие, на любую поверхность, даже об самого человека будет воспроизводить аудиозапись," - рассказал Иван.

Звуковой сигнал - 35-секундное сообщение, зацикленное на повтор - записывается заранее с помощью специальной микросхемы. Все эти изобретения - проектные работы, над которыми школьники трудились не один месяц под руководством учителей и наставников. И это не просто опыт. С разработками ребята участвуют в конференциях, это даёт дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а значит повышает шансы поступить в вуз мечты и реализовать свои идеи.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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