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Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение служить примере друзей

12:40
  • среда
  • 14 июня 2023

Мужчины объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

Будущие контрактники рассказали о поддержке близкими их решения служить в войсках. Так, один из пришедших в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в столице отметил, что уже долгое время об этом думал.

"Прошел медкомиссию, посоветовался с женой. Надо защищать Родину, я служил в морской пехоте, есть опыт", - сказал мужчина.

Другой пришедший в пункт отбора сообщил, что у него много друзей, кто уже находится в зоне СВО. "И я тоже решил за ними пойти", - добавил он.

На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". Всю необходимую информацию о работе московского пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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