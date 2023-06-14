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Собянин: Москва возродит знаменитую киностудию имени Максима Горького

12:40
  • среда
  • 14 июня 2023

К руководству пришла новая управленческая команда

Киностудия им Горького, которая переходит из федеральной собственности в собственность Москвы, станет креативной площадкой для полного цикла производства фильмов. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что киностудия пережила упадок в 90-х годах и находились в плачевном состоянии.

"Но, к счастью, студию удалось сохранить. И в последние годы черная полоса в ее истории постепенно сменяется белой. К руководству пришла новая управленческая команда", - отметил мэр, добавив, что в настоящее время в производстве находятся 12 проектов игрового, а также 16 проектов неигрового кино.

Кроме того, в кинокампусе Горького проходят лекции и мастер-классы.

В марте этого года Собянин рассказал, что московские власти поддерживают продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. Созданные в Москве мультфильмы смотрят по всему миру.

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