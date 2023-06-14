Сергей Левкин: Кубок гражданского строительства по мини-футболу состоялся в Москве

Мероприятие прошло стадионе академии ФК "Спартак"

Кубок гражданского строительства по мини-футболу состоялся в Москве. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Мероприятие прошло 10 июня на стадионе академии ФК "Спартак". "По итогам турнира команда департамента заняла второе место и стала обладателем серебряных медалей", - говорится в сообщении ведомства.

Турнир по мини-футболу, который проходит между командами строительных предприятий столицы, уже стал традицией. Формат игры - два тайма по десять минут.

"Футбол - отличный способ получить заряд положительной энергии. Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает популяризацию здорового образа жизни", - отметил Левкин.

Он добавил, что одним из приоритетов градостроительного развития мегаполиса является обеспеченность каждого округа столицы спортивными объектами.

Ранее стало известно, что празднование 100-летия Московского спорта пройдет 1 июля в олимпийском комплексе "Лужники". Запланировано множество спортивно-развлекательных активностей.

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