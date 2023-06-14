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People: Депп отдаст на благотворительность деньги, которые отсудил у бывшей жены

13:05
  • среда
  • 14 июня 2023

Актер добился компенсации за клевету о домашнем насилии

Голливудский актер Джонни Депп, отсудивший у бывшей жены Эмбер Херд компенсацию за клевету о домашнем насилии, планирует передать эти деньги благотворительным организациям. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет журнал People, Депп отправит в пять благотворительных организаций по 200 тысяч долларов, распределив таким образом 1 млн долларов, полученный на днях от Херд.

1 июня 2022 года присяжные суда штата Вирджиния признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера. Херд обвиняла Деппа в жестоком обращении и домашнем насилии. Актрисе также полагаются деньги — компенсация за моральный ущерб из-за высказываний юристов бывшего мужа в ее адрес. Источники допускали, что Джонни Депп может простить бывшей жене компенсацию, поскольку судебный процесс изначально затевался не ради денег — речь шла о восстановлении репутации.

Добиться этого удалось, Джонни Депп возвращает себе звездный статус после застоя в карьере на фоне обвинений и судебных тяжб. Актер снимется в новом фильме из серии "Пираты Карибского моря", а историческая драма "Жанна Дюбарри", одну из главных ролей в которой сыграл Джонни Депп, открыла 76-й Каннский кинофестиваль.

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