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ФРГ официально признала Россию самой большой угрозой миру в регионе

13:15
  • среда
  • 14 июня 2023

Об этом говорится в стратегии нацбезопасности Германии

Россия названа в новой стратегии национальной безопасности Германии, опубликованной в среду, 14 июня, самой значительной угрозой миру и безопасности в евроатлантическом регионе.
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В стратегии также отмечается, что специальная военная операция России на Украине является "эпохальным переломом в европейском мирном порядке", который напрямую угрожает безопасности Германии и ее союзникам по НАТО.

При этом авторы стратегии уверяют, что ни Германия, ни НАТО не стремятся к вражде или конфронтации с Россией, хотя "мы всегда готовы и способны защитить суверенитет и свободу нас и наших союзников", сообщает РИА Новости.

Публикация стратегии нацбезопасности ФРГ последовала за выступлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором политик призвал помешать победе России на Украине. В противном случае, по утверждению Столтенберга, "это будет не только трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным". Генсек альянса также заявил, что "жестокое вторжение России в Украину было нападением не только на Украину, но и на наши основные ценности, и на свободных людей повсюду", сообщает ТАСС.

В Кремле в марте подтверждали, что отношения между Москвой и Берлином оставляют желать лучшего. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о позиции и действиях Германии в свете ситуации на Украине, включая решение официального Берлина разрешить отправку Киеву танков немецкого производства. ФРГ постоянно повышает уровень своей вовлеченности в украинский конфликт, заявил чиновник.

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