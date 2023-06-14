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Лукашенко рассказал, как послал "на хрен" Украину

13:14
  • среда
  • 14 июня 2023

Из Киева прозвучало странное предложение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко послал украинскую делегацию, которая предложила вести переговоры в Стамбуле.

Белорусский лидер рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский после начала спецоперации пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией. Сначала переговоры прошли во Львове, Украину представлял глава ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов.

Однако потом о переговорах узнали США, которые принялись вставлять палки в колеса. В результате Киев предложил провести встречу в Стамбуле.

"Они нам предлагают: "Давайте в следующий раз в Стамбуле". Да пошли вы на хрен! Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем? Мы граничим с вами. Хотите разговаривать - давайте разговаривать", - рассказал Лукашенко в эфире "России 1" (цитата по РИА Новости). 

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