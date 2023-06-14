Командир "Ахмата" назвал местонахождение Делимханова

Ранее прошел слух, что соратник главы Чечни погиб

Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив и находится в Чечне. Об этом в среду, 14 июня, рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Алаудинов подчеркнул, что слухи о гибели Делимханов — фейки, на самом деле "Адам Султанович живее всех живых" и находится сейчас в Чеченской Республике, куда отправился к Рамзану Кадырову. Глава "Ахмата" также заявил, что "там, где нас нет, нас постоянно убивают".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания палаты в среду заявил, что только что лично общался с Адамом Делимхановым — "он жив, здоров", сообщает ТАСС.

Ранее появились неподтвержденные сообщения о том, что депутат был ранен в зоне специальной военной операции, а украинские СМИ и Telegram-каналы утверждали, будто Делимханов убит в Запорожской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что не может связаться со своим соратником и пообещал вознаграждение за содействие в поисках. Он попросил "украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА".

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