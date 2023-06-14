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Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса в ЗВО

13:33
  • среда
  • 14 июня 2023

Станция обладает уникальными возможностями

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в Западном военном округе.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Алмаз-Антея"

Новая станция обладает уникальными возможностями по автоматическому поиску, обнаружению и контролю малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве. 

Кроме того, командующий Космическими войсками Александр Головко доложил Шойгу о перспективах развития системы контроля космического пространства.

"К 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра - в 4 раза и определения назначения иностранных космических аппаратов - в 2 раза", - рассказали в Минобороны.

В свою очередь генеральный конструктор "Алмаз-Антея" в докладе Шойгу отметил, что аналогов новой специализированной радиолокационной станции (РЛС) для обнаружения малоразмерных космических объектов в настоящий момент нет.

Ранее Шойгу проверил, как готовится техника и вооружения к отправке в зону СВО. Министр посетил арсеналы и базы хранения Западного военного округа.

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