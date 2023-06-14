Путин поговорил по телефону с главой Мали

Стороны обсудили торгово-экономические связи

Гуманитарное взаимодействие и развитие двусторонних отношений в среду по телефону обсудили Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта.

Разговор состоялся по инициативе африканской республики. Лидеры уделили особое внимание торгово-экономическим связям. Обсудили поставки российской пшеницы, удобрений и топлива.

Глава Мали поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, а также содействие в обеспечении безопасности и стабилизации обстановки в республике.

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