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Путин поговорил по телефону с главой Мали

14:40
  • среда
  • 14 июня 2023

Стороны обсудили торгово-экономические связи

Гуманитарное взаимодействие и развитие двусторонних отношений в среду по телефону обсудили Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта.

Разговор состоялся по инициативе африканской республики. Лидеры уделили особое внимание торгово-экономическим связям. Обсудили поставки российской пшеницы, удобрений и топлива.

Глава Мали поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, а также содействие в обеспечении безопасности и стабилизации обстановки в республике.

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Ассими Гойта
Ассими Гойта
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