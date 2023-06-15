Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Запоминайте события этого дня

Овны

Переговоры, переписки могут закончиться не так, как вы рассчитывали. Не удивляйтесь, если ваши собеседники окажутся более жесткими и менее эмпатичными, чем вы думали.

Тельцы

Вам следует быть готовыми к тому, что положенные вам деньги не выплатят либо сократят бюджет. Готовьтесь отстаивать свои права мирным и цивилизованным путем!

Близнецы

Весь день вам придется держать удар или экономить. Возможно, именно сегодня вы получите обратную связь или консультацию от очень серьезного специалиста.

Раки

Ваши планы могут сорваться или сильно измениться в сторону сокращения. Вам стоит быть готовыми к сложностям в учебе и малознакомых сферах деятельности.

Львы

Редкий день, когда вам рекомендуется побыть в одиночестве, войти в контакт с собой. Успокойте ум, отвлекитесь от потока ежедневных дел, подумайте о приятных вещах.

Девы

Запоминайте события этого дня – они несут информацию о вашей карме, страхах или комплексах. Это хорошая пища для работы над собой или занятий с психологом, коучем.

Весы

Вы сегодня очень критичны к себе и даже безжалостны. Следите за тем, чтобы не взвалить на себя слишком много работы и не забыть принять нужные лекарства или витамины.

Скорпионы

Ваши дети или друзья сегодня заставят понервничать. Если хотите подстраховаться, поговорите с ними заранее, возможно ваша мудрая подсказка удержит их от ошибок.

Стрельцы

Чувства могут помешать вам заметить признаки кризиса в отношениях с близкими. Обратитесь к семейному психотерапевту, если не знаете, как поступить.

Козероги

Здоровье и новые знания - ваши приоритеты на сегодняшний день. Сделайте все возможное для своего благополучия, побудьте эгоистами, даже если кто-то будет против.

Водолеи

Возможно, вы получите меньше денег, чем рассчитывали, за работу, в которую вкладывали душу. А родителям сегодня придется объяснить детям, что такое деньги.

Рыбы

У вас непростой день: ваш Сатурн сегодня не в ладах с Меркурием в Близнецах. Коммуникации с семьей, мягко говоря, в нокауте: ваши близкие могут или молчать, или кричать.

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