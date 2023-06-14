ЕС приостановил финансовую поддержку Косова

Это не санкции, подчеркнули в Брюсселе

Евросоюз приостановил политические визиты высокого уровня и финансовое взаимодействие с Косовом из-за неспособности руководства непризнанного государства обеспечить деэскалацию в сербских анклавах. Об этом заявил в среду, 14 июня, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Чиновник заявил, что премьер-министр Косова Альбин Курти провалил попытки деэскалации в регионе, к которым неоднократно призывал ЕС.

При этом Стано подчеркнул, что "эти меры не являются санкциями, они вводятся на совершенно другом уровне", сообщает ТАСС.

Этнические противоречия в Косове усилились после недавних внеочередных выборов в органы местного самоуправления, которые сербские избиратели попросту бойкотировали. В результате явка в городах с преимущественно сербским населением с трудом превысила 3%. Тем не менее, результаты признали действительными.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что зарубежные покровители Косова фактически выдали карт-бланш албанцам и закрывают глаза на беззаконие в крае. Политик потребовал от стран Запада "вразумить свое чадо, потому что оно может сотворить такое, чего до сих пор не творил никто".

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