Число электронных запросов в Москомархитектуру выросло более чем в шесть раз за пять лет

Рост произошел в связи с развитием столичной строительной отрасли

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила шестикратный рост числа электронных запросов на госуслуги в ведомство.

"Рост в первую очередь произошел в связи с развитием столичной строительной отрасли и методичной работой комитета над упрощением процесса подачи документов, оптимизации их пакета и слаженных действий непосредственно с заявителями", - заявила она.

С каждым годом в Москомархитектуре фиксируют увеличение в среднем на 15% количества заявлений, поданных в электронном виде. Это удобно как заявителям, так и принимающей стороне, отметила Юлиана Княжевская. Электронные заявления удобнее обрабатывать и рассматривать.

В мае сообщалось, что с начала года в Москомархитектуру на госуслуги подано 19 тысяч заявок. Среди популярных услуг - подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков. Число обращений демонстрирует активную динамику в развитии строительной отрасли.

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