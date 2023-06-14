Россия показала на форуме ОБСЕ доказательства преступлений Украины в Донбассе

Были продемонстрированы фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS

Российская сторона на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории этого переговорного органа продемонстрировала доказательства преступлений Киева при спонсорстве США. Об этом в среду, 14 июня, рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат уточнил, что речь идет о фрагментах американских снарядов системы залпового огня М142 HIMARS, полученных от российских войск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе — "прямиком с тех мест, где киевский режим продолжает безнаказанно творить акты криминального беспредела".

Гаврилов указал, что применение этого оружия против мирных граждан ДНР и ЛНР является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что вопреки заявлениям о гуманитарных целях поддержки Киева Запад стал прямым соучастником военных преступлений. В этой связи Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Киев спонсирует и организовывает убийства россиян. Он также назвал де-факто Украину государством — спонсором терроризма.

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