Эрдоган назвал условие одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО

Для принятия в альянс требуется согласие всех его членов

Шведские власти должны обеспечить на практике применение антитеррористических законов, если хотят получить от Анкары одобрение своей заявки на членство в НАТО. Такое заявление сделал в среду, 14 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как указал политик, ожидания Стокгольма относительно решения по этой заявке на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе "еще не означают, что мы их оправдаем", поскольку "сначала Швеции надо выполнить свои обязательства".

Эрдоган предупредил, что если антитеррористическое законодательство не будет применяться в Швеции, "в Вильнюсе мы не сможем ответить положительно" на вопрос о вступлении Швеции в НАТО, сообщает ТАСС.

Швеция подавала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией, однако Финляндию уже приняли в альянс, а процесс вступления Швеции затормозился из-за нерешенных разногласий с турецкими властями. Анкара требовала от Стокгольма определенных шагов в отношении курдских организаций, признанных в Турции террористическими. Ситуация обострилась, когда в шведской столице с согласия властей страны прошла акция с сожжением Корана.

Источники заявили, что можно не рассчитывать на смену позиции Турции по членству Швеции в НАТО в ближайшие дни.

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