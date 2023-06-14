Украина с начала контрнаступления потеряла около 7,5 тысячи военных

Противник несет значительные потери

Вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли только на линии соприкосновения около 7,5 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Эта цифра не включает в себя убитых и раненых в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине Украины.

Минувшие сутки ВСУ безуспешно пытались наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Противник несет значительные потери в живой силе и технике, отметил Конашенков.

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