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Госдума приняла поправки о наказании за нарушение военного положения

15:07
  • среда
  • 14 июня 2023

В России введут штрафы и административный арест за такое нарушение

Государственная дума в среду, 14 июня, приняла поправки в законодательство, предусматривающие наказание за нарушение режима военного положения.

В Кодекс об административных правонарушениях включат статью 20.51, согласно которой нарушение режима военного положения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Для должностных лиц наказание составит штраф от 1000 до 2000 рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Если при нарушении использовали автомобиль, его могут конфисковать, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что в целом в России нет необходимости вводить военное положение, но надо тщательнее работать по некоторым вопросам.

При этом военное положение было введено в октябре 2022 года на территории новых российских регионов: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

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