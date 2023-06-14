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Ущерб от наводнения в Херсонской области приблизился к 40 млрд рублей

15:18
  • среда
  • 14 июня 2023

Наводнение произошло из-за разрушения Каховской ГЭС

Власти Херсонской области оценивают ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС в сумму порядка 40 млрд рублей, эта оценка не окончательная. Об этом в среду, 13 июня, рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

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Как написал чиновник в своем Telegram-канале, масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается.

Ранее глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков рассказал, что разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и последовавшее за ним наводнение отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера, установлен соответствующий уровень реагирования.

Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС, из них 194 ребенка. Однако 17 человек погибли, десятки людей пострадали, тысячи жителей региона были вынуждены покинуть свои дома.

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