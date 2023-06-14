ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, что в Кремле переживают за Делимханова

15:59
  • среда
  • 14 июня 2023

Появились сообщения о его ранении и даже гибели, но подтверждения они не получили

В администрации президента России с тревогой восприняли информацию о якобы ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом в среду, 14 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Госдуме опровергли гибель соратника Кадырова
Командир "Ахмата" назвал местонахождение Делимханова

Спикер Кремля подчеркнул, что мы "переживаем, как и все, за героя России", а также выразил надежду на появление в ближайшее время уточненных данных о том, что произошло в действительности.

При этом Песков напомнил, что украинские СМИ постоянно распространяют фейки, в связи с чем призвал дождаться уточненной информации, сообщает РИА Новости.

Ранее украинские СМИ и интернет-источники заявили, будто Делимханов погиб в Запорожской области. Были сообщения о том, что он ранен, но жив.

Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эти слухи, заявив, что лично говорил с парламентарием, который жив и здоров. Командир "Ахмата" сообщил, что Делимханов отправился в Чечню для встречи с главой республики Рамзаном Кадыров, а сообщения о его якобы ранении и гибели — это фейки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.