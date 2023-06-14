Песков рассказал, что в Кремле переживают за Делимханова

Появились сообщения о его ранении и даже гибели, но подтверждения они не получили

В администрации президента России с тревогой восприняли информацию о якобы ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом в среду, 14 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что мы "переживаем, как и все, за героя России", а также выразил надежду на появление в ближайшее время уточненных данных о том, что произошло в действительности.

При этом Песков напомнил, что украинские СМИ постоянно распространяют фейки, в связи с чем призвал дождаться уточненной информации, сообщает РИА Новости.

Ранее украинские СМИ и интернет-источники заявили, будто Делимханов погиб в Запорожской области. Были сообщения о том, что он ранен, но жив.

Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эти слухи, заявив, что лично говорил с парламентарием, который жив и здоров. Командир "Ахмата" сообщил, что Делимханов отправился в Чечню для встречи с главой республики Рамзаном Кадыров, а сообщения о его якобы ранении и гибели — это фейки.

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