Глава государства озвучил ее 13 июня

Инициатива российского лидера Владимира Путина о "санитарной зоне" на Украине преследует цель обезопасить граждан России от обстрелов и атак со стороны украинской армии. Об этом в среду, 14 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что "с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее".

Ради обеспечения безопасности россиян с учетом появления у ВСУ более дальнобойного оружия "придется, соответственно, вот эту военную инфраструктуру отодвигать на "санитарное" расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился своим видением демилитаризованной "санитарной зоны". Политик заявил, что "с учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга)", лишь тогда она сможет сыграть реальную защитную роль — " это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404".

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