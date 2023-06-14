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Песков объяснил идею Путина о "санитарной зоне" на Украине

15:38
  • среда
  • 14 июня 2023

Глава государства озвучил ее 13 июня

Инициатива российского лидера Владимира Путина о "санитарной зоне" на Украине преследует цель обезопасить граждан России от обстрелов и атак со стороны украинской армии. Об этом в среду, 14 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны"

Официальный представитель Кремля напомнил, что "с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее".

Ради обеспечения безопасности россиян с учетом появления у ВСУ более дальнобойного оружия "придется, соответственно, вот эту военную инфраструктуру отодвигать на "санитарное" расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился своим видением демилитаризованной "санитарной зоны". Политик заявил, что "с учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга)", лишь тогда она сможет сыграть реальную защитную роль — " это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404".

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