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Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

15:31
  • среда
  • 14 июня 2023

После проверки ему выдали разрешение на открытие специального избирательного счета

Сергей Собянин в среду предоставил в Мосгоризбирком документы, которые необходимы для выдвижения кандидатом на выборы мэра столицы. Об этом сообщает АГН "Москва".

Документы, среди которых сведения о доходах и имуществе, приняли председатель комиссии Ольга Кириллова, зампред Дмитрий Реут, а также член комиссии Рима Кузнецова.

После проверки Собянину было вручено разрешение на открытие специального избирательного счета для создания и формирования избирательного фонда кандидата.

Ранее Собянин признал, что решение о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Москвы было непростым и очень ответственным. Ведь в этот сложный период российской истории нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. Собянин отметил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра столицы.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября.

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