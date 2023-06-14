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Страны ЕС хотят смягчить план милитаризации экономики

15:50
  • среда
  • 14 июня 2023

Текущим положением дел недовольно 21 государство

Как пишет портал "Юрактив" со ссылкой на дипломатические источники, 21 из 27 стран Евросоюза потребовала от Еврокомиссии смягчить требования плана введения в Евросоюзе военной экономики.
Евросоюз готовится ужесточить энергетические санкции против России

В материале уточняется, что Брюссель обвиняют в попытке присвоения себе ряда компетенций национальных правительств.

Выступающие с критикой проекта страны хотят урезать предложенный ЕК документ по расширению производства в ЕС боеприпасов. Возглавляет эту группу из 21 государства Германия. Собеседники портала отметили, что Берлин недоволен предложением наделить Еврокомиссию правом размещать приоритетные оборонные заказы.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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