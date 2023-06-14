Названы победители конкурса президентских грантов

Среди них - Федерация ездового спорта Москвы

Общий объем финансирования некоммерческих организаций по линии Фонда президентских грантов в этом году составил более 20 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурса на предоставление грантов, передает "ТВ Центр".

Сегодня здесь были названы победители 2023 года. Среди них, например, Федерация ездового спорта Москвы, которая предложила подопечным четырех психоневрологических интернатов проходить реабилитацию со специально обученными собаками-маламутами.

Большое количество премий получили некоммерческие организации из новых регионов с проектами, направленными на работу с участниками СВО и их семьями.

"В общей сложности у нас всего на проекты из этих регионов - Луганск, Донецк, Херсонская область, Запорожье - более 40 победителей. В качестве примера - Институт развития ребенка и семьи "Семь Я" из Луганска получает грант 3.6 млн рублей по психолого-педагогической помощи дошкольникам семей участников СВО", - рассказал Кириенко.

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