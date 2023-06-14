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Путин оценил развитие отношений между Россией и Кубой

17:10
  • среда
  • 14 июня 2023

Взаимодействие идет по всем направлениям

Отношения между Москвой и Гаваной продолжают развиваться, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, передает "ТВ Центр".

Для кубинского политика это первый визит в нашу страну в новой должности.

Российский президент отметил, что программа премьера очень насыщена. Уже состоялась встреча с главой российского правительства, впереди - участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин выразил надежду, что участие в ПМЭФ будет интересно для премьера Кубы и полезно для отношений стран.

"Еще интереснее, конечно, наше двухстороннее взаимодействие, которое развивается по всем направлениям, по которым мы договаривались, и уверен, что так оно будет, это и энергетика, и туризм, и другие направления. Мы знаем, что незаконные санкции. в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями, тем не менее кубинский народ справляется с этим. И мы со совей стороны будем делать все, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать привнесенные извне сложности", - отметил российский лидер.

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