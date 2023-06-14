Италия простилась с Сильвио Берлускони. Как это было

Бывший премьер-министр республики скончался в минувший понедельник после продолжительной болезни

Италия сегодня скорбит. И не скрывает слез. Национальный траур. Приспущенные флаги на протяжении пути траурного кортежа. И на площади Дуомо в Милане - с самого утра тысячи людей.

Уникальный случай в истории. Сильвио Берлускони никогда не был президентом страны и уже давно - премьер с приставкой "экс". Но сегодня итальянцы развернули транспаранты - "Вечное Спасибо, Президент!". И, не уставая, аплодировали ему.

Сильвио Берлускони и целого мира всегда было мало - политик, финансист, медиамагнат, владелец популярнейшего футбольного клуба "Милан". И при этом - истинный итальянец. С невероятным темпераментом и харизмой.

Он родился в Милане в обычной и совершенно небогатой семье. Чтобы заработать деньги, подростком собирал макулатуру, фотографировал свадьбы и похороны, студентом - торговал пылесосами и даже пел на круизных лайнерах. Образование получил юридическое, а деньги заработал, строя дома и продавая квартиры. Потом создал свою медиаимперию. А уже будучи миллиардером ворвался в политику. Был убедителен и позитивен. Обещал процветание Италии. И ему верили. Четыре раза занимал кресло премьер-министра. Скромно называл себя "Иисус Христос в политике". Говорил: "Я хочу стать премьер-министром не ради власти, у меня есть дома по всему миру, мне принадлежат огромные суда, прекрасные самолеты. У меня красивая жена, славные дети. Но я совершаю самопожертвование во имя Родины."

А что касается мировой политики, Берлускони обладал редкой привилегией - всегда говорил то, что думал. Его дерзкие цитаты тут же разлетались по всему свету. Иван Мелкумян, двадцать лет работавший с Берлускони в качестве переводчика, рассказывает, как родилась та самая скандальная фраза про только что избранного президента США Барака Обаму. Намекающая на его цвет кожи: "И я посмотрел - он начал улыбаться, вот когда он начинает улыбаться - значит, он сейчас что-то такое скажет, что надо быть очень готовым ко всему. Он на официальный вопрос "Как вы относитесь" сказал "Молодой, красивый". И с этой своей улыбкой - "Загорелый!". И я так же и перевел - "Молодой, красивый, загорелый".

Сильвио Берлускони никогда - и в последние годы тоже - не скрывал своих симпатий к России, а с президентом Путиным его связывала многолетняя дружба.

"Все, что он говорил о России, это было сказано честно. Он на самом деле любил, конечно, Италию, он патриот Италии. Но он еще любил Россию, он хотел, чтобы отношения между Россией и Италией всегда были очень близкими", - также рассказал Мелкумян.

Вся жизнь Берлускони была под прицелом телекамер. Он не боялся жить публично. И кажется, даже находил удовольствие в бесконечно преследовавших его скандалах и судебных разбирательствах. Которые заканчивались, впрочем, как правило оправдательным приговором.

Журналист-международник Сергей Иезуитов с Берлускони познакомился в Париже. И вспоминает - он всегда был открыт, внимателен к людям и обладал просто гипнотическим обаянием.

Его ненавидели и любили. Он был героем для многих. "Слава Богу, что есть Сильвио" - эту строчку из гимна партии Берлускони периодически напевали все итальянцы. А сам он предпочитал петь о любви. Прекрасный голос сохранил до преклонных лет. И песни сочинял.

Проститься с Берлускони сегодня пришли политики, бизнесмены, звезды итальянского кино и телевидения, известные спортсмены. Берлускони всегда был яркий, многоликий. Политик, бизнесмен, артист, весельчак, романтик, безумно влюбленный в жизнь. Таким он и останется - и в истории Италии, и в ее сердце.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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