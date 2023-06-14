ПМЭФ-2023 стартовал: итоги первого дня

Впереди дискуссии, круглые столы и подписание контрактов

17 тысяч участников из 130 стран! Здесь говорят: "Изоляция России? Нет, не слышали".

"Россия сейчас является самой санкцированной страной мира, но Россия не изолирована. Мир вообще очень большой, это далеко не только Европа и США", - отметил Энрике Домингус, участник форума из Бразилии.

Журналистам из недружественных стран впервые за всю историю форума не выдали аккредитации. Что, вероятно, очень обрадовало западных бизнесменов, которые приехали в Петербург инкогнито. Пообщаться и заключить контракты без лишнего внимания. Иначе, как подчеркнули в Кремле, "их на родине живьем съедят".

Глобальный Юг, то есть страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, прекрасно понимают - справедливый миропорядок формируется здесь и сейчас.

"Санкции, конечно, создают проблемы. Но Россия развивает двусторонние отношения. Например, с нашей страной. Выгоды от этого получают все. Это - правильный подход", - указал участник форума из Ганы.

Сейчас открываются новые возможности, а вектор развития с Запада смещается на Восток. Это понятно даже по внешним атрибутам. Небоскребы, роскошь, высокие технологии и лучшие специалисты. Все это - Объединённые Арабские Эмираты, главный гость форума 2023 года. Традиционный мужской танец с тростью "Аль-Айяла" исполняется только по случаю самых важных и знаковых событий.

Абу-Даби до конца года рассчитывает договориться о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Однако и без этого товарооборот России и ОАЭ за последние время вырос в 5 раз, до 9 миллиардов долларов.

Сегодня же пришла новость о том, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Это позволит увеличить долю расчетов в национальных валютах. Нашей стране есть что предложить. Каждый регион, включая новые, привез на форум продукцию и технологии. На стенде Запорожской области гостей угощают спелой черешней.

По трассе М11 "Нева" сегодня запущено движение первых отечественных беспилотных грузовиков. А вот - эффектный Aurus Komendant! Первый внедорожник этой отечественной линейки премиальных автомобилей.

"Модель новая мы запустили серийное производство в конце ноября прошлого года. Сейчас уже серийно производим эти автомобили", - рассказал Артем Юсупов, представитель завода-изготовителя.

Робототехника из Башкирии. Легендарная "Девочка с персиками" из продуктов, произведенных в Подмосковье. И олицетворение экспортного потенциала России - музы! Русская красота сама по себе бренд, а эти девушки символизируют сельское хозяйство, промышленность, полезные ископаемые и высокие технологии.

Да и красота, оказывается, требует вовсе не жертв, а грамотных инвестиций, логистических цепочек и качественного сырья - главный вывод участников панели "Развитие национальной парфюмерно-косметической отрасли".

"Если вы помните, в марте прошлого года была масса разговоров о том, чем же мы будем мыть голову, останется ли российская женщина без туши и без помады. Как мы видим, появилось очень много отечественных брендов", - отметила Анна Дычева-Смирнова, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

И это – лишь первый день форума! Впереди дискуссии, круглые столы и, конечно, подписание контрактов. Примерная сумма которых, по подсчётам экспертов, может достичь 6 триллионов рублей. В пленарном заседании форума примет участие Владимир Путин.

Помимо деловой, Северная столица по традиции приготовила культурную и спортивную программы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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