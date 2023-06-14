ВС России продолжают выбивать радикалов из оборудованных укрытий

ВСУ продолжают стягивать резервы

Небольшая деревня Макаровка - всего около сотни домов - в эти дни стала очагом противостояния. ВСУ прорываются к населенному пункту с севера. Российские военные встречают украинских националистов залпами из реактивных установок.

Макаровка представляет особое стратегическое значение. Мотострелки, которые удерживают поселок, по сути прикрывают все остальные фланги российской группировки на южнодонецком направлении. А главное - защищают Волноваху. Именно этот город - ключевая цель контрнаступления ВСУ. Которое уже обернулось для противника огромными потерями.

Не получается даже спасти подбитую технику. На кадрах (см. видео) экипаж украинского Т-72 пытается оттащить поврежденный американский бронетранспортёр. Однако в момент буксировки по машинам прилетает барражирующий боеприпас. В суматохе танк просто давит свой же бронеавтомобиль. Параллельно по технике боевиков работает российская артиллерия и авиация. Ударный вертолет точным попаданием уничтожает БМП "Брэдли".

Бои продолжаются и в самой Макаровке. ВСУ пытаются скрыться от огня нашей артиллерии и стягивают резервы для попытки прорыва. Очередная закончилась ничем. Противник откатывается. Проводит перегруппировку. Снова бросается в атаку под прикрытием сразу семи танков.. Но тут же попадает в засаду российских экипажей. Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо" и самоходных артиллерийских установок "Мста-С" ведут боевое дежурство в круглосуточном режиме. Главное здесь - объясняют наши военные - точно оценить ситуацию и навестись на цель. Ведь противник отвечает точно такими же дальнобойными системами.

Наши военные продолжают выбивать националистов из оборудованных укрытий на всех участках линии боевого соприкосновения. В том числе на угледарском направлении. Разведчики 37-й бригады замечают укреппозиции боевиков и отправляют осколочные боеприпасы точно в цель. А это уже работа морских пехотинцев: грады накрывают очередной пункт временной дислокации ВСУ. Как сообщают в нашем Министерстве обороны, с 4 июня националисты потеряли только на линии соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. И это число еще без учета украинских военных, погибших в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в тылу.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике".

Чтобы хоть как-то восполнить нехватку боеприпасов, боевики налаживают кустарное производство. Вот одна из таких баз диверсантов ВСУ, которую обнаружили военные Росгвардии. Внутри европейские автомобильные номера и полотна с лозунгами на польском языке - работали явно наемники. Тут же плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники, которые служили подспорьем в организации диверсий.

Диверсии с применением уже беспилотных летательных аппаратов, а также присутствие в приграничных районах польских наемников накануне обсуждали в Кремле. Общаясь с военными журналистами, Владимир Путин объяснил, что современные системы ПВО создавались для обнаружения в основном крупных целей - ракет и самолетов.

Путин: "А как правило беспилотники, о которых вы говорите, они из современных легких материалов, из дерева сделаны, и достаточно сложно обнаруживать их. Но они обнаруживаются. Хотя и здесь, конечно, нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. И это, конечно, делается и будет сделано наверняка, что касается Москвы и других крупных центров – у меня даже сомнений в этом никаких нет".

Сегодня президент поручил разработать модель интеграции беспилотных систем в единое российское воздушное пространство. Это позволит отслеживать полеты, посадку, навигацию подобных аппаратов. А значит - и обеспечить безопасность российских городов. Предложения должны подготовить к 1 сентября.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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