Сочи затопило после мощных ливней с грозами и градом

Из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста

Восстановить электроснабжение удалось пока только в одной половине Сочи. Порывистый ветер оборвал провода, а вышедшие из берегов реки затопили трансформаторные будки. Последствия дождя, который начался сегодня ночью, устраняют специалисты коммунальных служб, спасатели и сами жители.

Из-за сильного ливня реки Мацеста и Мзымта вышли из берегов. Повреждена городская инфраструктура, размыты дороги и два автомобильных моста. Затоплены цокольные этажи, подъезды и подвальные помещения жилых домов. Шквалистый ветер валил деревья. Несколько упали прямо на автомобили. Оборваны провода, повреждены газопроводы.

"Проводится ликвидация последствий ЧС. На местах аварии газопровода и водопровода работают все необходимые аварийные службы. В ближайшее время будут ликвидированы последствия ЧС", - сообщил Дмитрий Зенцов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи.

Утром жители увидели, что некоторые машины стоят одна на другой. Автомобили подхватывало течением - настолько сильный был поток. Там, где вода уже отошла, пытаются как можно быстрее навести порядок и продезинфицировать территорию. Подобные чрезвычайные ситуации - благоприятная среда для распространения инфекций.

В Хостинском районе введен режим ЧС. Из-за наводнения закрыт национальный парк - одно из любимых мест сочинских туристов. Запрещено посещение и других природных достопримечательностей города. Купаться тоже сейчас нельзя - все пляжи закрыты. В жилых кварталах спасатели помогают откачать воду из домов и с приусадебных участков.

"В Лабинском районе в трех населенных пунктах произошло подтопление 39 придомовых территорий. В дома вода не заходила. В районе хутора Упорный и станицы Графирская зафиксирован перелив дождевых вод через автомобильную дорогу", - рассказала Дарья Диюнова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прогнозы синоптиков не утешительны. Дожди на Кубани будут идти до конца недели. За пять дней выпадет около 20% месячной нормы осадков. Однако от путевок и отдыха на одном из главных курортов страны отказываться никто не спешит, говорят туроператоры. Многие отдыхающие признаются: хоть солнце и не радует, но погода, ведь плохой не бывает.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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