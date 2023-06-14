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В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за нелегальную торговлю лекарствами

16:40
  • среда
  • 14 июня 2023

Блокировки осуществляет Роскомнадзор

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках ПМЭФ-2023, что в России заблокировано более 57 тысяч сайтов, где нелегально продавались лекарства.

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"Кто-то не имел разрешения на торговлю, кто-то предлагал к торговле рецептурные лекарственные препараты, незарегистрированные лекарственные препараты", - объяснила Самойлова (цитата по "Интерфаксу").

Блокировки по решению федеральной службы осуществляет Роскомнадзор.

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на российском рынке не зафиксирована нехватка каких-либо фармацевтических препаратов. Кратковременные логистические сложности были преодолены, цепочки поставок адаптировались.

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