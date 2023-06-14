В России заблокировали более 57 тысяч сайтов за нелегальную торговлю лекарствами

Блокировки осуществляет Роскомнадзор
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках ПМЭФ-2023, что в России заблокировано более 57 тысяч сайтов, где нелегально продавались лекарства.
"Кто-то не имел разрешения на торговлю, кто-то предлагал к торговле рецептурные лекарственные препараты, незарегистрированные лекарственные препараты", - объяснила Самойлова (цитата по "Интерфаксу").
Блокировки по решению федеральной службы осуществляет Роскомнадзор.
В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на российском рынке не зафиксирована нехватка каких-либо фармацевтических препаратов. Кратковременные логистические сложности были преодолены, цепочки поставок адаптировались.