ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: С 2012 года 47 территорий в Москве получили статус особо охраняемых

16:58
  • среда
  • 14 июня 2023

Территория Филинского верхового болота в САО получит статус особо охраняемой

Комплекс Филинского верхового болота на севере Москвы получил статус особо охраняемой природной территории. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Площадь охраняемой территории составляет 11,5 га. Здесь размещается болотный комплекс с водоемами, водотоками и топями. Водные объекты обладают высокой ценностью для регенерации кислорода, поддержания водного баланса и сохранения биологического разнообразия.

Статус ООПТ поможет восстановить и сохранить комплекс Филинского верхового болота, в том числе растения, занесенные в Красную книгу Москвы, и редких для нашего города птиц, которые гнездятся на территории.

С 2012 года в Москве образовано 47 новых особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь составляет 2,4 тыс. га. Общее количество ООПТ в столице достигло 148.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ястреб-тетеревятник
Ястреб-тетеревятник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.