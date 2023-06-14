Собянин: С 2012 года 47 территорий в Москве получили статус особо охраняемых

Территория Филинского верхового болота в САО получит статус особо охраняемой

Комплекс Филинского верхового болота на севере Москвы получил статус особо охраняемой природной территории. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Площадь охраняемой территории составляет 11,5 га. Здесь размещается болотный комплекс с водоемами, водотоками и топями. Водные объекты обладают высокой ценностью для регенерации кислорода, поддержания водного баланса и сохранения биологического разнообразия.

Статус ООПТ поможет восстановить и сохранить комплекс Филинского верхового болота, в том числе растения, занесенные в Красную книгу Москвы, и редких для нашего города птиц, которые гнездятся на территории.

С 2012 года в Москве образовано 47 новых особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь составляет 2,4 тыс. га. Общее количество ООПТ в столице достигло 148.

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