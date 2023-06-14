На Ямале пройдет крупнейший международный музыкальный конкурс

Заявочная кампания начнется 10 сентября 2023 года

В феврале 2024 года на Ямале состоится масштабное событие в мире классической музыки - международный конкурс "Симфония Ямала". Музыкальное мероприятие такого масштаба пройдет в регионе впервые.

“Международный конкурс молодых музыкантов "Симфония Ямала" станет первым конкурсом академического музыкального искусства, который пройдет на территории Арктической зоны — на Ямале. Конкурс призван популяризировать классическое искусство. Он поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, познакомиться и обменяться друг с другом опытом, даст возможность профессионального развития талантливым исполнителям. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами”, - сказал Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО.

В конкурсе смогут принять участие талантливые исполнители классической музыки в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: "фортепиано", "скрипка" и "виолончель". Заявочная кампания начнется 10 сентября 2023 года.

Художественный руководитель конкурса - Народный артист России Денис Мацуев.

В ноябре стартует первый отборочный этап, который пройдет в дистанционном формате. Конкурсанты представят видео сольных номеров из произведений на выбор. Жюри, в состав которого войдут 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и выберет 15 лучших конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах.

Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра. Ознакомиться с положением конкурса можно здесь.

Выступления конкурсантов будут проходить в концертных залах Салехарда, насладиться творчеством талантливых исполнителей смогут все желающие. Также будет организована прямая трансляция на официальном сайте конкурса и в социальной сети ВКонтакте.

“Для нашего округа проведение такого конкурса — это показатель того, что культурная жизнь Ямала вышла на высокий уровень. В масштабах России появится еще один конкурс, содействующий зарождению лучших традиций академического искусства и появлению новых имен среди музыкальных талантов страны. Все этапы конкурса будут открытыми, что позволит ямальцам насладиться высоким искусством”, - отметил Евгений Колтунов, директор департамента культуры.

Ямал не случайно выбран территорией для проведения музыкального конкурса международного уровня. В регионе выстроена система поддержки и развития талантов. В 2021 году запущена масштабная модернизация детских школ искусств. К 2030 году полностью преобразится 31 образовательное учреждение. Проводится обновление музыкальных инструментов. За последние три года закуплено порядка тысячи скрипок, баянов, пианино, виолончелей, ксилофонов, аккордеонов, домр, балалаек, кларнетов. В этом году Ямал подписал соглашение с лучшими российскими производителями музыкальных инструментов. В ближайшие пять лет регион получит еще порядка 1500 единиц.

Поддержка одаренных детей – одно из ключевых направлений в сфере культуры. Юные таланты получают премии за высокие творческие достижения в сфере культуры и искусства, а также стипендии Губернатора Ямала.

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