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Мурашко: в России от отравления суррогатным алкоголем пострадали 106 человек

17:24
  • среда
  • 14 июня 2023

За последние 10 дней

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на пленарном заседании Госдумы, что с 3 июня количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России составило 106 человек.

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"С 3 июня пострадали 106 человек, в том числе 5 детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Как добавил Мурашко, алкоголь в России уносит множество жизней.

В январе стало известно, что в 2022 году производство алкогольных напитков в России (без учета пива, сидра и медовухи) выросло на 9,8% в сравнении с 2021 годом. Общий объем производства за год составил 199,524 миллиона декалитров.

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