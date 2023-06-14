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Госдума запретила менять пол

18:16
  • среда
  • 14 июня 2023

Авторами документа стали почти 400 депутатов

Госдума в первом чтении приняла закон о запрете смены пола.

Согласно документу, медицинским работникам запрещается "осуществление вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".

Допускаются по решению врачебных комиссий вмешательства, связанных с лечением врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей.

Авторами документа стали почти 400 парламентариев.

Комментируя принятие законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "хотелось бы", чтобы ко второму чтению Минздрав не "выдумал" поправок, аргументируя это заботой о людях. Заботиться, по его словам, надо, "запретив весь этот блуд", пишет РИА Новости.

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