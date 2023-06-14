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Почти 80 погибших: у побережья Греции затонула лодка с нелегалами

18:37
  • среда
  • 14 июня 2023

Судно вышло из ливийского порта Тобрук и направлялось в Италию

У берегов Греции затонула рыбацкая лодка, в которой были пытавшиеся добраться до Европы нелегалы, передает агентство Associated Press.

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Погибли не менее 79 человек. 104 человека спаслись, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Крушение произошло в 75 километрах юго-западнее полуострова Пелопоннес в международных водах, говорится в заметке.

По предварительным данным, судно сбилось с курса. Изначально оно вышло из ливийского порта Тобрук и направлялось в Италию.

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Лодка с нелегалами
Лодка с нелегалами
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