При участии российских специалистов в Алжире возведены десятки крупных промышленных и инфраструктурных объектов

Сегодня глава российского кабмина Михаил Мишустин встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, передает "ТВ Центр".

Теббун впервые прибыл в российскую столицу с официальным визитом. В ходе встречи российский премьер подчеркнул, что, несмотря на санкции, торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается. Взаимный товарооборот по сравнению с прошлым годом вырос на 65% и составил 5 миллиардов рублей.

Михаил Мишустин отметил, что Москву и Алжир связывает дружба и партнерство, которые основаны на принципах взаимного уважения.

"При участии российских специалистов в Алжире возведены десятки крупных промышленных и инфраструктурных объектов, составляющих основу национальной экономики. Мы активно взаимодействуем по многим направлениям. Это прежде всего энергетика, промышленность, сельское хозяйство. И предлагаем еще активнее запускать новые совместные проекты в таких областях, как цифровая сфера, высокие технологии, телекоммуникации, транспортная инфраструктура", - указал Мишустин.

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