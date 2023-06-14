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В отношении вокалиста Rammstein возбудили уголовное дело

19:17
  • среда
  • 14 июня 2023

Сам Тилль Линдеманн отвергает обвинения

Против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна прокуратурой Берлина возбуждено уголовное дело об изнасиловании, пишет Bild.
Вокалиста группы Rammstein решили "отменить"

Уточняется, что расследование идет по статье 177 уголовного кодекса ФРГ - "Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование".

Как отмечено в заметке, против 60-летнего Линдеманна дали показания по двум случаям. Первое заявление было подано в полицию Берлина, второе - напрямую в прокуратуру.

Ранее несколько женщин заявили, что их приглашали за сцену к вокалисту Rammstein и тот принуждал их к сексу. Сам Линдеманна отвергает обвинения.

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