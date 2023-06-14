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Определился самый дорогой бренд мира

19:55
  • среда
  • 14 июня 2023

И это не Google

Как следует из рейтинга Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands компании Kantar, выпускающая iPhone, MacBook и другие гаджеты американская корпорация Apple стала самым дорогим брендом в мире. Его стоимость составила 880 млрд долларов.

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На втором месте рейтинга расположилась компания Google с показателем капитализации бренда в 577,7 млрд долларов. Замкнула тройку лидеров Microsoft (501,9 млрд долларов).

На четвертом месте оказалась компания Amazon (468 млрд), в пятерку также попала McDonald’s (191 млрд).

Уточняется, что суммарная стоимость ста самых дорогих брендов мира сократилась в годовом выражении на 20%, до 6,9 трлн долларов.

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