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Володин назвал "сатанизмом" ситуацию с трансгендерами в США

20:13
  • среда
  • 14 июня 2023

В России такого не будет, уверен он

Доля трансгендеров в США среди подростков в три раза больше, чем среди взрослого населения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это —  результат пропаганды "новых псевдоценностей".

По словам Володина, за пять лет количество детей, получающих гормональную терапию, выросло более чем в два раза. С 2017 по 2021 год в США было сделано более двух тысяч операций по смене пола у детей в возрасте от 13 до 17 лет.

"Мы этого не хотим, чтобы это было в нашей стране. Дьявольская политика пускай проводится в США. Посмотрим, чем это закончится. Ни к чему хорошему это не приведёт, сплошной сатанизм", - заявил Володин (цитата по РИА Новости).

Ранее сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола. Исключение сделано только для лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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