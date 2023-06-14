ВВС: власти Украины хотели подорвать мосты через Днепр под Киевом

Планам помешал главнокомандующий ВСУ

Как сообщила вещательная корпорация BBC, после начала специальной военной операции украинское руководство рассматривало возможность подрыва мостов через Днепр под Киевом. Предполагалось, что это затруднит продвижение российских войск.

По данным источников BBC, планам помешал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что делать этого не надо "ни при каких обстоятельствах". Объяснил свою позицию Залужный тем, что это "будет предательством в отношении остававшихся на восточном берегу Днепра - как гражданских, так и военных".

Сам главком ВСУ отказался давать комментарий британским журналистам.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"