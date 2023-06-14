В центре Казани вспыхнул крупный пожар

Спасатели вынесли из здания двух маломобильных граждан

Крупный пожар произошел в жилом доме в центре Казани. Из горящего здания были эвакуированы более 130 человек, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже и переметнулся на крышу, охватив площадь свыше 1000 квадратных метров.

По данным МЧС, к тушению привлекли более 60 человек и 12 единиц техники. На данный момент пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели вынесли из здания двух маломобильных граждан. Для всех жильцов из 66 квартир власти Казани приготовили места временного размещения.

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