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В центре Казани вспыхнул крупный пожар

22:01
  • среда
  • 14 июня 2023

Спасатели вынесли из здания двух маломобильных граждан

Крупный пожар произошел в жилом доме в центре Казани. Из горящего здания были эвакуированы более 130 человек, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже и переметнулся на крышу, охватив площадь свыше 1000 квадратных метров.

По данным МЧС, к тушению привлекли более 60 человек и 12 единиц техники. На данный момент пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели вынесли из здания двух маломобильных граждан. Для всех жильцов из 66 квартир власти Казани приготовили места временного размещения.

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