Делимханов вышел на связь после слухов о своем ранении

Он жив и здоров

Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после сообщений о его ранении. В своем телеграм-канале он сообщил, что с ним все хорошо.

"По милости Всевышнего со мной всё хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки", - написал Делимханов.

Он поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.

Делимханов добавил, что под руководством Рамзана Кадырова он и дальше будет "крушить нечисть, защищая народ и Отечество!"

Ранее украинские СМИ и интернет-источники заявили, что Адам Делимханов якобы погиб в Запорожской области. Позднее появилась информация, что он жив, но предположительно ранен. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эти слухи, заявив, что лично говорил с Делимхановым.

Ситуацию с Делимхановым также прокомментировал Рамзан Кадыров. По его словам, парламентарий жив и здоров, и находится в Грозном.

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