ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Делимханов вышел на связь после слухов о своем ранении

21:19
  • среда
  • 14 июня 2023

Он жив и здоров

Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после сообщений о его ранении. В своем телеграм-канале он сообщил, что с ним все хорошо.

"По милости Всевышнего со мной всё хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки", - написал Делимханов.

Он поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.

Делимханов добавил, что под руководством Рамзана Кадырова он и дальше будет "крушить нечисть, защищая народ и Отечество!"

Ранее украинские СМИ и интернет-источники заявили, что Адам Делимханов якобы погиб в Запорожской области. Позднее появилась информация, что он жив, но предположительно ранен. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эти слухи, заявив, что лично говорил с Делимхановым.

Ситуацию с Делимхановым также прокомментировал Рамзан Кадыров. По его словам, парламентарий жив и здоров, и находится в Грозном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Адам Делимханов
Адам Делимханов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.