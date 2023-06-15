Искусственный интеллект помог дописать "последнюю пластинку" The Beatles

Пока интрига сохраняется

"Битлз" снова готовы ворваться в музыкальные хит-парады! Пол Маккартни объявил, что скоро выйдет в свет "последняя пластинка" легендарной четвёрки. Которую создавали с помощью искусственного интеллекта. Неизвестно, какую роль он исполнял: имитировал голоса ушедших "битлов"? Копировал их манеру игры на гитаре или делал аранжировку?

О каких песнях идёт речь, Маккартни умолчал. Интригу нужно сохранять до премьеры. Вообще интриг, в которых замешан искусственный интеллект, с каждым днём всё больше. Это уже не просто студенческие курсовые или научные статьи, которые за считанные минуты создаёт компьютерный мозг.

Одна из недавних сенсаций: Илон Маск станцевал с женщиной-роботом по имени Катнилла. Даже разнёсся слух, что Маск - человек продвинутый и высокотехнологичный - готов вступить в новый брак! И это серьёзно! Маск не делал опровержений. Он и своего сына от живой женщины назвал таким именем, что и сам не всегда мог вспомнить, как зовут отпрыска.

Сына его зовут X Æ A-12 ("Экс-Эш-Эй-Твелв"). Ну а близкие отношения с роботом Катниллой оказались играми искусственного интеллекта. Кстати, задолго до разгула этого интеллекта роботы становились избранниками людей, уловивших самую суть новых технологий. Так, в 2010-м жительница Калифорнии вступила в законный брак с ветераном "Звездных войн" - роботом R2D2.

Ну эта консервная банка хоть как-то в хозяйстве может пригодиться. А вот уже новость дня сегодняшнего. 36-летняя Розанна Рамос из Бронкса создала себе цифрового любовника с помощью искусственного интеллекта, назвала его Эрен. По сути, чат-бот, который умеет вести увлекательные беседы. Розанна год раздумывала и решила выйти за него замуж. Главный аргумент: у него нет недостатков и он никогда её не осуждает.

Француженка Лили сообщила прессе, что в 19 лет осознала: она является робосексуалкой и, наконец, решилась выйти замуж за робота, напечатанного на 3D принтере. Осталось подождать, когда во Франции легализуют браки между людьми и роботами.

Существа из виртуального мира понемногу захватывают пространство вокруг нас. Роботы-собаки патрулируют улицы, по морскому дну уже перемещаются роботы-осьминоги, созданные искусственным интеллектом и наблюдающие за живыми обитателями морских глубин. С учётом того, что трансгендеры, существа с невнятной половой принадлежностью, плодятся как опята, в свободном мире скоро роботы могут стать единственными предсказуемыми партнёрами. Как-то тревожно становится от такого партнёрства.

Пусть уж лучше искусственный интеллект песни сочиняет. А то в нашей жизни скоро всё будет в действительности не так, как на самом деле.

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