ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Симонов: ЕС так и не научился жить без российских углеводородов

09:07
  • четверг
  • 15 июня 2023

Санкции не приводят ни к чему хорошему

Какую же версию подрыва "Северных потоков" - с "американским следом" или с "украинским" - специалисты считают более убедительной? Куда привела Запад развязанная им же энергетическая война против России? Чего добились и что потеряли приверженцы политики санкций?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с руководителем Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.

"Очевидно, что те беспрецедентные санкции, которые ЕС наложил на наш энергетический сектор и в целом нашу экономику, конечно, ни к чему хорошему не приводят. Санкции несут тяжелейшие потери для самой европейской экономики. И это сказки, что они со всем справились. Они так и не научились жить без российских углеводородов", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.