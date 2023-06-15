Симонов: ЕС так и не научился жить без российских углеводородов

Санкции не приводят ни к чему хорошему

Какую же версию подрыва "Северных потоков" - с "американским следом" или с "украинским" - специалисты считают более убедительной? Куда привела Запад развязанная им же энергетическая война против России? Чего добились и что потеряли приверженцы политики санкций?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с руководителем Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.

"Очевидно, что те беспрецедентные санкции, которые ЕС наложил на наш энергетический сектор и в целом нашу экономику, конечно, ни к чему хорошему не приводят. Санкции несут тяжелейшие потери для самой европейской экономики. И это сказки, что они со всем справились. Они так и не научились жить без российских углеводородов", - отметил он.

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