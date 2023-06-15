Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г"

Выпустив ракеты, артиллеристы оперативно меняют позицию

Артиллеристы Западной группировки войск нанесли мощные удары по позициям украинских неонацистов. Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г".

Разведку вражеских позиций ведут операторы беспилотников. Получив координаты, расчёт оперативно выдвигается на огневую точку. Ударная волна - и осколки от фугасных снарядов разлетаются на сотни метров, уничтожая укреплённые командные пункты и узлы связи националистов.

Выпустив ракеты, артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

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