Стало известно о новых подвигах российских военных

Бойцы проявили мужество

Новые данные о мужестве и героизме наших военных, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Гвардии рядовой Станислав Лакеев, действуя в составе расчёта РСЗО, точными выстрелами уничтожил командно-наблюдательный пункт и бронетехнику украинских радикалов. Неонацисты понесли серьёзные потери и отступили.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Рашида Алиева установил более 300 мин на одном из путей продвижения неонацистов. Благодаря грамотному руководству старшего лейтенанта Алиева и профессионализму его сослуживцев попытка наступления противника на данном направлении провалилась.

Капитан Евгений Плискачёв, несмотря на мощные обстрелы с позиций ВСУ, оперативно выявил место повреждения кабеля связи и восстановил его. Это позволило передать координаты вражеских позиций нашим артиллеристам, которые точным огнём уничтожили два бронеавтомобиля и взвод живой силы неонацистов.

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