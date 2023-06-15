ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о новых подвигах российских военных

08:40
  • четверг
  • 15 июня 2023

Бойцы проявили мужество

Новые данные о мужестве и героизме наших военных, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Гвардии рядовой Станислав Лакеев, действуя в составе расчёта РСЗО, точными выстрелами уничтожил командно-наблюдательный пункт и бронетехнику украинских радикалов. Неонацисты понесли серьёзные потери и отступили.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Рашида Алиева установил более 300 мин на одном из путей продвижения неонацистов. Благодаря грамотному руководству старшего лейтенанта Алиева и профессионализму его сослуживцев попытка наступления противника на данном направлении провалилась.

Капитан Евгений Плискачёв, несмотря на мощные обстрелы с позиций ВСУ, оперативно выявил место повреждения кабеля связи и восстановил его. Это позволило передать координаты вражеских позиций нашим артиллеристам, которые точным огнём уничтожили два бронеавтомобиля и взвод живой силы неонацистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.