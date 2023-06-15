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Крым за ночь атаковали девять украинских дронов

08:23
  • четверг
  • 15 июня 2023

Жертв нет

В ночь на четверг, 15 июня, попытки атаковать Крым предприняли сразу девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал глава российского региона Сергей Аксенов.

В Калужской области упали два беспилотника
Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, средства противовоздушной обороны сбили шесть дронов, еще три беспилотника были посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Жертв нет, из материального ущерба — выбитые стекла в нескольких домах. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия случившегося.

9 июня украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Воронеже. У здания пробита стена и разрушены балконы, а обломки БПЛА упали на кровлю рядом стоящего частного дома. Пострадали три человека, госпитализация не потребовалась.

По этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За атакой БПЛА стоят лица, действующие в интересах руководства Украины, сообщило ведомство.

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